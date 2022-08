WRC Rally Estonia 2022 ametlik järelfilm on kõigile vaatamiseks valmis

14.- 17. juulil sõideti Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre ja Mustvee teedel FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, WRC Rally Estonia 2022. Kõigest sellest on valminud ametlik järelfilm, mis on vaatamiseks kõigile.

Kolmandat aastat Eestis sõidetud MM-etapi stardis olid maailma parimad piloodid ja kaardilugejad ning kohal kõik WRC sarja tippmeeskonnad. Kokku startis võistlusele 42 võistluspaari 21 riigist, Eestist Uus-Meremaani. Rallipublik nägi esimest korda Eesti teedel sõitmas uue generatsiooni Rally1 hübriidautosid, mida oli stardis 11.

WRC sarja 50. juubelihooajal sõideti Eestis nelja päeva jooksul 24 kiiruskatset, mille jooksul läbiti 313,84 katsekilomeetrit. Seitsmel kiiruskatsel olid stardis ka Eesti autoralli meistrivõistluste võistlejad.

Teist aastat järjest võitsid WRC Rally Estonia Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (Toyota). Kodupubliku suured lemmikud Ott Tänak - Martin Järveoja (Hyundai) lõpetasid kohati väga keerulistes oludes sõidetud võistluse sel korral pjedestaali madalaimal astmel.

See juuli nädalavahetus oli midagi sellist, millest räägitakse veel kaua. Et seda veel korra läbi elada on meil heameel esitleda WRC Rally Estonia 2022 ametlikku järelfilmi, mille on teinud Vita Pictura ning aerokaadrid Skycam.

WRC Rally Estonia 2022 ametlik järelfilm on vaatamiseks, jagamiseks sotsiaalmeedias või allalaadimiseks üleval Rally Estonia kanalites Facebookis ja Vimeos.