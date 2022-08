TalTech tõi meeskonda grusiinist keskmängija

TalTechi korvpallimeeskond andis teisipäeval teada, et on käed löönud Gruusiast pärit keskmängija Gegi Baqradzega.

Enamjaolt Gruusia liigas mänginud 206 cm pikk pallur esindas eelmisel hooajal KK Tamis (Serbia liiga) ning KK Bratunac (Bosnia ja Hertsegoviina liiga) meeskondi, kirjutab TalTech sotsiaalmeedias.

"Mul on väga hea meel liituda TalTechi meeskonnaga. Olen 100 protsenti valmis andma panuse, et meie meeskond võimalikult hästi mängiks. Ootan väga koostööd peatreener Alar Varrakuga ja kohtumist oma uute meeskonnakaaslastega," rääkis 28-aastane grusiin.

"Ta aitab meil tugevdada lauavõitlust ning korvialust mängu," selgitas Varrak. "Valikus oli mitmed mängijaid, aga otsustasime valida korvpalluri, kes tunneb euroopalikku mängustiili ja on juba kogemustega mängumees. Tegime ka taustauuringut tema isiksuse kohta ja saime väga palju positiivset tagasisidet erinevatest allikatest, kes kinnitasid, et tegemist on väga tööka ja hea meeskonnakaaslasega."

Mõlemad leegionärid, Kristaps Gluditis ja Gegi Baqradze, peaksid Tallinnasse saabuma järgmisel nädalal.