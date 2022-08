Kaks Eesti noorvõrkpallurit lähevad treenima Itaalia tippklubi juurde

See võimalus tuli tänu Eesti koondise peatreeneri Alessandro Orefice kontaktidele, kes tunneb ka naiskonna itaallasest peatreenerit Massimo Barbolinit.

"Et septembris-oktoobris on toimumas naiste maailmameistrivõistlused, on mitmed Scandicci mängijad sellega seotud ja nii vajasid nad trennidesse kaheks kuuks uusi mängijaid. Nora ja Häli on suure potentsiaaliga ning ma väga loodan, et see võimalus annab neile lisamotivatsiooni võrkpalliga edasi tegelemiseks. Suhtlesin Scandicci peatreeneriga ja pakkusin tüdrukutele seda võimalust, millest nad kinni haarasid. Nad saavad minna kahekesi koos ja usun, et saavad sealt suurepärase kogemuse igas mõttes. Ka naiste koondise üldkehalise ettevalmistuse treener Maurizio Negro on samas linnas ja saab neile vajadusel abiks ja toeks olla," rääkis Orefice.

"Scandicci näol on tegu tõelise tippklubiga, kus on kõrgel tasemel nii võrkpallipool kui kogu muu sinna juurde kuuluv. Ma loodan, et nad naasevad Itaaliast positiivsel noodil ja see annab tõuke, et juba lähitulevikus välislepinguni jõuda. Ma usun nende võimetesse ja usun, et Itaalias suudavad nad end parimast küljest näidata. Samal ajal tahan rõhutada, et see pole tüdrukute jaoks testimine või eksam, vaid võimalus ennast arendada. Tegime nendega ka lepingu, et kõik oleks korrektne ja annaks aimu sellest, kuidas asjad tippvõrkpallis käivad."

Orefice lisas, et sellisest käigust tõuseb kasu kogu Eesti võrkpallile. "See on hea ka Eesti võrkpallile üldisemalt, minu üheks eesmärgiks on ka siinseid noori arendada ja aidata ja kui kaks mängijat saavad sel moel arendada, on kõik õnnelikud. See on tippklubides tavapärane, et suurturniiride ajal võetakse abijõude. Ka Pariisis [Orefice on Prantsusmaa kõrgliiganaiskonna Pariisi Saint-Cloudi peatreener-toim] tuleb MM-i ajaks nö asendusmängija USA-st," lisas juhendaja.

Audenteses õppivad ja seal klubihooajal Andrei Ojametsa käe all treenivad Vahula ja Lember on kanda kinnitanud ka rahvusnaiskonnas. Mõlemad tunnistasid, et selline pakkumine tuli suure üllatusena.

Nora Lember sõnas, et kuigi pakkumine tekitas ka hirmu, ei saanud sellist võimalust käest lasta. "Alguses tundus see väga hirmutav, sest tegu on ikkagi Itaalia liiga klubiga ja et just mind sinna valiti... aga samal ajal teadsin kohe, et tahan minna. Kui sellisesse klubisse tahetakse, ei saa pikalt mõelda," ütles Lember, kelle sõnul on see hea võimalus saada aimu profivõrkpalluri elust tippliigas.

"See on täpselt paras aeg, et ei pea kohe terveks hooajaks minema, vaid saab paar kuud olla ja kogeda ja harjuda selle eluga, mis võiks mind tulevikus ees oodata. Alessandro mind ses suhtes veenma ei pidanud," lisas ta.

"Olin väga üllatunud, kui sellest võimalusest kuulsin, see tundus uskumatu, et mulle nii hea pakkumine tehti ja selle kohale jõudmine võttis natuke aega. Aga kuna me oleme seal üsna lühikest aega, siis otsuse langetamine läks kiirelt," sõnas Vahula. "Tundus hea kompromissina võrkpalli ja kooli vahel, et ei pea terve hooaeg koolist puuduma. Kuna lähen esimest korda välismaale mängima, siis eelkõige loodan, et see kogemus teeks mulle selgeks, kas ma tahaks seda korra veel teha või pigem mitte. Loomulikult tuleb sealt kaasa võtta ka palju uusi teadmisi ning üritada neid oma mängus rakendada."

Scandicci on maailma tugevaimaks peetava Itaalia kõrgliigasse kuuluv klubi, möödunud hooaeg lõpetati neljandana, karikavõistlustel tuldi viiendaks, lisaks võideti Challenge Cupi turniir. Itaalia liigas on neil ette näidata pronks hooajast 2017/18. Varasemalt on mängitud ka Meistrite liigas ja jõutud seal veerandfinaali, 2021. aastal lõpetati Meistrite liiga viienda kohaga.