Flora naiskond läheb Meistrite liigas vastamisi Iisraeli klubiga

Meistrite liiga eelring peetakse turniirina, kus esmalt ootavad ees poolfinaalid ja seejärel kohamängud. Flora esimene vastane on Iisraeli meister Kiryat Gat, kellega kohtutakse 18. augustil Eesti aja järgi kell 16.30. Teises poolfinaalis lähevad kell 21.30 vastamisi Itaalia tippklubi Juventus ja Luksemburgi naiskond Racing Union. Mängud peetakse Juventuse treeningkeskuses.

Pühapäeval, 21. augustil kohtuvad omavahel paaride võitjad ja kaotajad. 3.-4. koha mäng toimub kell 16.30 ning finaal algab kell 21.30. Finaali võitja liigub edasi teise eelringi.

Ründaja Lisette Tammik rääkis klubi YouTube'i kanalile antud intervjuus lühidalt alagrupikaaslastest. "Iisrael ja Luksemburg on huvitavad vastased. Mäletan, et mängisime koondisega Luksemburgi vastu mitte väga kaua aega tagasi ja suutsime neid võita. Huvitav oleks näha, kuidas nad nüüd mängivad. Nii palju kui oleme Iisraeli klubi mänge analüüsinud, siis nad tunduvad jõulised, kiired ja tehnilised, nii et alahinnata ei saa neid kindlasti. Juventust teavad kõik, nii et siin pole midagi öelda. Juventus on Juventus," sõnas Tammik naerusuil.

Meistrite liigas on võistlustules ka Eesti koondise kaitsja Inna Zlidnis, kelle koduklubi Ferencvaros mängib 18. augustil kell 21.00 Šotimaa klubi Rangersiga. Samasse gruppi kuuluvad veel Kreeka esindaja Thessaloniki PAOK ja Walesi klubi Swansea.

Kohtumisi näitab otseülekandes Soccernet TV.