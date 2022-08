VAATA OTSE | Eesti kümnevõistlejad lähevad medalijahile

Enne võistlust:

Teise võistluspäeva õhtut alustavad Eesti kümnevõistlejad Maicel Uibo ja Janek Õiglane odaviskega, Karel Tilga otsustas pärast ebaõnnestunud teivashüpet katkestada. Õhtu lõpus ootab eestlasi ees kümnevõistluse viimane ala, kui joostakse 1500 m.

Praegu on kümnevõistluse üldarvestuses eestlastest esimene Uibo (6788 punkti), kes on kolmandal kohal. Tema järel on neljandal kohal Õiglane (6779).

Esikohal on šveitslane Simon Ehammer (7202), tema järel on teisel kohal itaallane Dario Dester (6852). Viiendat ja kuuendat kohta jagavad sakslane Kai Kazmirek (6757) ja norralane Sander Skotheim (6757). Seitsmendal kohal on sakslane Niklas Kaul (6682).

Ajakava:

19.35 M kõrgushüppe kvalifikatsioon

19.40 10-võistlus: odavise, A-grupp

20.40 10-võistlus: odavise, B-grupp (Uibo, Tilga, Õiglane)

21.05 M 100 m poolfinaal

21.27 M kaugushüppe finaal

21.35 N 100 m poolfinaal

22.02 N kettaheite finaal

22.08 M 5000 m finaal

22.35 10-võistlus: 1500 m

23.15 M 100 m finaal

23.25 N 100 m finaal