Vene tennisist palus Ukraina lipuga pealtvaataja tribüünilt kõrvaldada

Vahejuhtum leidis aset Cincinnati turniiri kvalifikatsiooni otsustavas ringis, kus põhiturniirile pääsevat mängijat selgitasid neutraalse lipu all mängivad venelannad Anastassia Potapova ja Anna Kalinskaja.

Tenniseajakirjanik Ben Rothenberg kirjutas sotsiaalmeedias, et mängu ajal kaebas üks venelannadest pukikohtunikule Morgane Larale, et teda häirib tribüünil istuv naisterahvas, kes oli mähitud Ukraina lippu ja kandis peas traditsioonilist Ukraina pärga ehk vinoki.

"Naisterahva nimi on Lola, ta elab võistluspaiga lähedal ja istus Ukraina lippu mähituna. Lola ei öelnud midagi, lihtsalt vaatas vaikselt," kirjutas Rothenberg. "Aga pärast Venemaa mängija kaebust tuli pukikohtunik enda toolilt alla ja ütles Lolale, et see pole ilus, et ta seal enda lipuga istub. Lola vastas, et pole ilus teise riiki tungida."

Seejärel ütles turvamees Lolale, et ta peab tribüünilt lahkuma, vastasel juhul kutsutakse politsei. "Teised pealtvaatajad hakkasid Lolat kaitsma ja ütlesid, et ta ei teinud midagi valesti ega öelnud midagi häirivat, ta lihtsalt istus lipuga. Nad mainisid sõnavabadust ja vaba maad, aga turvameest see ei kõigutanud," vahendas Rothenberg. "Kuna Lola ei tahtnud stseeni tekitada, tõusis ta püsti ja lahkus. Tema ja ta sõber, kes on ukrainlane, jalutasid võistluspaigas ringi ja umbes 20-30 minutit hiljem tuli nende juurde turniiri turvaülem, kes näitas reegleid ja ütles, et tema lipp on lubatust suurem – reeglite kohaselt tohivad lipud ja plakatid olla 18x18 tolli (ca 45x45 cm)."

"Mõistagi ei alanud vahejuhtum selle tõttu, vaid hoopis seepärast, et Venemaa mängija kaebas WTA pukikohtunikule. Kõik, kes on Cincinnati turniiril käinud, teavad, et siin on aastaid sarnases suuruses lippe rõõmsalt lehvitatud, peamiselt USA ja Serbia lippe. Kunagi varem pole seda reeglit kehtestatud," jätkas Rothenberg. "Lola kaalus hetkeks, et lõikab lipu väiksemaks, aga siis eskorditi ta parklasse, kus tal lubati lipp autosse panna ja seejärel võis ta võistlusalale naasta."

Rothenberg küsis kommentaari nii turniirikorraldajatelt kui WTA-lt, neist viimane pole midagi vastanud, kuid Cincinnati turniiri esindajad põhjendasid turvameeste seesugust käitumist lipu lubamatu suurusega.

"See pole Venemaa, see on USA," ütles Usbekistani päritolu, kuid USA kodakondne Lola pisarsilmi kohalikule telejaamale Local 12. "Me ei teinud midagi hullu, ei seganud mängijaid, lihtsalt istusime rahulikult, lipp ümber."

Küsimusele, mida pukikohtunik talle täpselt ütles, vastas Lola: "Ta ütles: "See ei ole ilus, sa pead lipu ära panema." Sain aru, et see ärritas Venemaa mängijaid. Ütlesin, et ma ei pane lippu ära. Seejärel mäng jätkus paar minutit, aga siis peatati jälle ja turvamees tuli ütles, et kui ma ära ei lähe, kutsub ta politsei."

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Ka telejaam palus korraldajatelt ja WTA-lt kommentaari ning nagu Rothenbergiga, ei õnnestunud ka neil WTA-lt mingit vastust saada. Turniirikorraldajad kordasid lippude ja plakatite maksimaalse suuruse nõuet ja ülejäänu kohta teatas nende kõneisik: "Mis puudutab pukikohtuniku tegevust, siis selle kohta tuleb küsida WTA-lt."

Local 12 rääkis vahejuhtumist ka kohaliku mittetulundusühingu Cincy4Ukraine presidendi Eugenia Nemirovska de Santosega, kes ütles, et nende organisatsioon on juba ka inimõiguste advokaadiga ühendust võtnud. "Venemaa mängijad tulevad siia ja dikteerivad, mida USA kodanikud tohivad või ei tohi teha? Kohalikule Ukraina kogukonnale selline asi küll ei meeldi," ütles ta, lisades, et nüüd võib oodata, et tribüünidel on rohkesti väikeseid Ukraina lippe ja rohkesti sinist ja kollast. "Olgu, teile ei meeldi meie lipp. Aga kui need on meie riided? Te ei käsi ju meil neid seljast ära võtta?"

Kumb venelannadest lipu üle kaebas, pole teada, kuid Kalinskaja on varem avalikult sõja vastu olnud ja tema ema on ukrainlanna, seetõttu on tennisefännid üsna ühel meelel, et kaebajaks oli just Potapova.

Kalinskaja võitis matši 7:5, 6:1, kuid lõpuks pääses ka Potapova (WTA 54.) n-ö õnneliku kaotajana põhiturniirile, kus ta läheb vastamisi eelmisel nädalal Toronto kõrgeima kategooria WTA turniiri võitnud rumeenlanna Simona Halepiga (WTA 6.). Kalinskaja (WTA 69.) kohtub põhitabeli esimeses mängus itaallanna Martina Trevisaniga (WTA 26.).