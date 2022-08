Legendide mängul kogutakse raha elustamisaparaatide soetamiseks

A. Le Coq Arenal toimuva kohtumisega tähistatakse 30 aasta möödumist taastatud Eesti koondise algusest ja tegemist on ka teenekate koondislaste Enar Jäägeri, Dmitri Kruglovi ja Aleksandr Dmitrijevi lahkumismänguga.

Kõikide üritusele soetatud piletite tulu suunatakse Eesti jalgpalliklubidele AED- ehk elustamisaparaatide soetamiseks.

Automaatne kehaväline defibrillaator ehk AED on kerge ja kaasaskantav elustamisaparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. AED-masin annab kasutajale juhiseid selges eesti keeles ning on varustatud tehnoloogiaga, mis ei lase elektrilööki anda kehale, mis seda ei vaja.

"Jalgpallis tuleb iga kontaktita kokkukukkumist käsitleda kui võimalikku äkksurma," sõnas Eesti koondise arst Kaspar Rõivassepp, tuues välja, et kui süda saab esimese kahe minuti jooksul pärast inimese kokkuvarisemist õigeaegse elektrilöögi, on ellujäämise tõenäosus lausa 90 protsenti.

Alates järgmisest hooajast on Premium liigas kodumängu korraldava klubi kohustus tagada AED-aparaadi olemasolu väljaku vahetus läheduses. Eestis on ajapikku üha enam spordirajatisi defibrillaatoriga varustatud, kuid igasse klubisse ja igale staadionile pole need veel jõudnud. Probleem võib tekkida ka siis, kui rajatise kasutajad ei tea, kus AED asub. "Kui on äkksurm, siis pole enam aega otsida, vaid on vaja tegutseda," rõhutas Rõivassepp.

Kuigi tänu aparaadi häälkäsklustele võib seda kasutada ka meditsiinilise erihariduseta inimene, on plaanis Eesti jalgpalliklubide seas läbi viia koolitus. Planeeritava koolituse eesmärk on valmistuda AED-aparaatide sekkumist vajavateks olukordadeks.

Reedel, 19. augustil avatakse A. Le Coq Arena väravad kell 17.00. Kell 18.00 toimub meelelahutuslik jalgpallikohtumine, kus jooksevad väljakule Eesti avaliku elu tegelased. Legendide mäng algab kell 19.30, mille otsepilti saab jälgida ka Soccernet TV vahendusel.

Lisa informatsiooni annetamise kohta saab Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt. Pääsmed kohtumisele on saadaval Piletilevis.