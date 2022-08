BC Tarvas täiendab koosseisu noore sloveeni ja kodulinna noormehega

Oma profikarjääri esimesed kolm aastat Austria kõrgliigas veetnud mängumees suutis vaatamata noorele eale näidata küpset mängu, panustades BC Reiffeisen Flyers Welsi eest keskmiselt 9,8 punkti, 3,1 lauapalli ja 3,5 resultatiivset söötu mängus. Lisaks on Razdevsekil ette näidata 2018. aasta noorte olümpiamängult pronksmedal 3x3 korvpallis, vahendab Basket.ee.

"Pärast kolme põnevat hooaega Austrias teen oma karjääris järgmise sammu ja liitun võistkonnaga, kes mängib Eesti-Läti liigas. Olen põnevil, sest saan kõrgel tasemel võistkondade vastu ennast proovile panna," kommenteeris Razdevsek klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Mul on siiani õnnestunud piisavalt mängupraktikat saada, mis on andnud võimaluse pidevalt areneda ja mängu paremini mõista. Alpe Adria liigast saadud rahvusvaheline kogemus on samuti kasuks tulnud. Minu peamine eesmärk on ennast pidevalt edasi arendada ning seeläbi aidata oma uuel meeskonnal oodatud edu saavutada. Go Tarvas!" lisas sloveen.

Mõned päevad varem teatas BC Tarvas ka ühe oma kasvandiku tõusmisest kõrgliigasse. Lõppenud hooajal Rakvere Spordikool/Tarvase eest A-klassi meistrivõistlustel olid 18-aastase ja 187 cm pikkuse Ralf Satsi keskmised näitajad 15,8 punkti, 6 lauapalli ja 4,3 resultatiivset söötu mängu kohta.

"Kõrgliigameeskonnaga liitumine on minu jaoks väga tähtis, kuna olen väikesest peale käinud Tarva kodumänge vaatamas ja unistanud sellest, et saaks ise ka seal kunagi mängida. Kindlasti on see mu karjääris suur samm edasi ja olen selle võimaluse üle tänulik. Selle hooaja peamiseks eesmärgiks on anda endast treeningutel ja mängudel parim ning teha arengus järgmine samm," sõnas Sats.