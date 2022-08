TÄNA OTSE | Kas Zirk murrab oma põhialal finaali?

Roomas peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel pääses hommikustest eelujumistest edasi Kregor Zirk, kes õhtul võitleb meeste 200 m liblikujumise poolfinaalis finaalkoha nimel. Võistlustele on võimalik kaasa elada ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 19.00. Ülekannet kommenteerivad Johannes Vedru ja Martti Aljand.

Eelujumiste kokkuvõttes pääses Zirk edasi kümnenda ajaga (1.57,91). Kiireim oli ala valitsev olümpiavõitja ungarlane Kristof Milak (1.54,97), talle järgnesid itaallane Alberto Razzetti (+0,47) ja kaasmaalane Richard Marton (+0,52). "Kontrollitud ujumine oli. Teadsin, et hommikul päris kõike välja ei pea panema. See tase ei olnud nii tugev. Tegin oma ujumist ja sain ilusti õhtusesse," ütles Zirk hommikul eelujumise järel. "Praegu tunne on täitsa okei. Vaatame, kuidas õhtul läheb ja siis vaatame edasi. Üks võistlus korraga."

Zirgi poolfinaal algab kell 19.57 ning ta ujub teises vahetuses koos Milaki ja Martoniga.

Medalistid selguvad kuuel alal. Meeste 200 m vabaltujumises ja 50 m seliliujumises, naiste 100 m liblikujumises, 1500 m vabaltujumises ja 200 m rinnuliujumises ning 4x100 m vabalt segateateujumises.

EM-i viies päev algas aga eestlaste jaoks Aleksa Goldi 100 m seliliujumisega, kus Gold ujus välja aja 1.04,15 (33. koht). Sünnipäevalaps Maria Romanjuk ujus 200 m kompleksujumises välja 21. koha ajaga 2.18,40.