Läti jäähokinoored tegid MM-il ajalugu

Tänu Venemaa koondise eemaldamisele MM-pileti taganud Läti alistas alagrupi viimases matšis Tšehhi 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Ralfs Bergmanis tegi kübaratriki ning ühe tabamuse said kirja Rainers Rullers ja Martins Lavins. Ühtlasi kustutas Läti võit Slovakkia edasipääsulootuse.

"Me tegime ajalugu ja me pole veel lõpetanud! Oleme edasipääsu üle väga elevil. Alguses tegid kõik meie üle nalja. Meile öeldi, et peaksime lihtsalt õnnelikud olema, et siia pääsesime. Aga me tegime ajalugu ja oleme siin, et võita," sõnas Lavins pärast matši, vahendab IIHF.

A-alagrupis kolmanda koha teeninud Läti läheb veerandfinaalis vastamisi B-alagrupi teise koha meeskonnaga. Enne viimast mänguvooru paikneb B-grupi teisel real Rootsi, kes kohtub viimases mängus teise koha nimel Saksamaaga. A-alagrupi võitja selgitavad välja Kanada ja Soome.

B-alagrupi esikoha noppis neljast mängust neli võitu kogunud USA, nemad mängivad veerandfinaalis Tšehhiga, kes pääses A-alagrupist viimasena edasi. B-grupi viimane edasipääseja selgub Šveitsi ja Austria vastasseisust.