Carreno Busta võitis Montrealis karjääri esimese Mastersi turniiri

Finaalis võttis Carreno Busta maailma 10. reketi Hubert Hurkaczi vastu 3:6, 6:3, 6:3 võidu ning pälvis oma karjääri seitsmenda üksikmängu tiitli. Seejuures võidutses ta esimest korda Masters-taseme turniiril.

"See on hämmastav tunne. Kindlasti minu karjääri tähtsaim tiitel. Nädala jooksul töötasin väga kõvasti, oluline oli pidevalt olla positiivne. Mul pole praegu käsil karjääri parim hooaeg, sest olen kaotanud mõned mängud, mida ilmselt muidu ei kaotaks, aga püüdsin siin hoida usku oma meeskonda, endasse ja oma mängu," sõnas Carreno Busta pärast finaali.

The point PCB will be watching on repeat @pablocarreno91 completes a memorable 3-6, 6-3, 6-3 comeback to rule Montreal @OBNmontreal | #OBN22 pic.twitter.com/jGmQvyC3po