Takistussõidus tuli Eesti meistriks Mia-Marleen Lanno hobusel Halubet

Ratsutamise Eesti meistrivõistlustel selgunud esikolmik oli üllatus nii mõnelegi. Ka võistluse kõige nooremale osalejale Mia-Marleen Lannole oma hobusel Halubet tuli võit suure üllatusena. Ühtlasi oli see ka tema esimene kuldmedal Eesti meistrivõistlustelt.

"Kirjeldamatu tunne on, ma ei oleks elusees uskunud, et nii hästi läheb," lausus Lanno ERR-ile. "Meil on olnud küllaltki väike koostöö ja ma oleks arvanud, et juunioride klassis see aasta tuleb, aga et seeniorides - see on lihtsalt vapustav. Mul on nii suured tänusõnad kõik oma hobusele, treenerile, vanematele, sponsoritele ja lihtsalt super."

Vaid 17-aastasel Mia-Marleenil on kindlasti tulevik helge ning katsumusi tuleb aina juurde. Lähitulevikuks on neil plaanid juba tehtud, kui ees ootavad suuremad rahvusvahelised võistlused.

"Sellel aastal on veel plaan Leetu minna rahvusvahelisele. Ma tahaks väga sõita MK-etappi kui Rein lubab. Muidugi Horse Show - sellest et ei saa ilma jääda muidugi, see on nagu meie aasta põhivõistlus," jätkas Lanno.

"Ja järgmisel aastal kindlasti Euroopa meistrivõistlused. Üritame seal teha sama head sõidud kui täna. Kindlasti on selleks ajaks kogemusi rohkem ja eks vaatab sujuvalt ka teiste hobustega, mis plaanid on."

Meistrivõistluste arvestuses olid hõbedal Andres Zirk hobusel Jalida End ning kolmandad Tarmo Kutsar ja Natreju.