Matthias Tass lõi käed Itaalia kõrgliigaklubiga

"See on pikaajaline investeering: Matthias on pikka aega olnud Euroopa korvpalliväljal tõusev tegija, mängija, kellele soovime tulevikus panustada ja kes - tänu oma oskustele mõlemas platsi otsas ja füüsilisele võimekusele -, me usume, et suudab areneda ja end maksma panna," kommenteeris Trento peatreener Emanuele Molin.

Tass on veetnud neli hooaega USA üliõpilasliigas Saint Mary'se võistkonnas, kus viimasel hooajal kogus keskmiselt 12,6 punkti ja 6,1 lauapalli mängus. Tema visketabavus väljakult oli 55,9 protsenti.

Trento meeskond oli eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigas 16 klubi konkurentsis 13. ega pääsenud sõelmängudele. Mängiti ka Eurocupi sarjas, kus saadi 16 kohtumise peale vaid üks võit.