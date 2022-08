Eesti käsipalli U-18 koondis sai EM-i B-divisjonis kuuenda koha

Eesti koondise kohtumine Slovakkia koondise vastu algas edukalt, avavärv tuli eestlastelt ning Andero Viljus väravas tõrjus vastase viskeid. Kuid vastane võitles ning eestlased said poolaja keskpaigaks ka kahe väravalise eduseisu, siis 23. mänguminutiks olid eestlased tagaajaja rollis seisuga 11:13, samas võitlusvaimu see ei vähendanud ning kolm minuti enne poolaega Hendrik Koksi väravast seis viigistus 14:14. Poolajale läks Eesti koondis minimaalses kaotusseisus 15:16. Alagrupis omavahelises kohtumises mindi poolajale seisuga 12:12.

Teise poolaja alguses ei saanud eestlased oma rünnakut toimima ning vastane alustas eduseisu kasvatamisega. Napilt kolm minutit oli poolaeg kestnud kui kaotuseis oli kasvanud juba viieväravaliseks 15:20. Kuigi Andero Viljus tegi mitmeid häid tõrjeid väravas, siis rünnakul olid koondislased hädas vastase väravavahiga ning kaotusseis kasvas teisel poolajal juba 10 väravaliseks. Kui 45-mänguminut algas, said koondislased ka uut hingamist ning vähendasid kaotusseisu. Mängu lõpuks aga tuli ikkagi vastu võtta valus kaotus.

"Ei olnud ilus mäng, tegime sellel turniiril kõige halvema teise poolaja. Kui esimesel poolajal mängisime võrdselt vastasega ning olime mängus, siis teisel poolajal lagunesime kohe alguses ära. Võib ju oletada, et kui oleksime poolajale läinud eduseisus, siis oleks pilt teine olnud, aga see on oletus. Esimene ja teine poolaeg olid väga erinevad. Teisel poolajal ei teinud mängijad platisl häid otsuseid, jäeti kindlates olukordades värav realiseerimata. Me küll üritasime, et ei lase vastast minema, aga suur vahe tekitas pinget, hakati kohtunikega vaidlema, mille eest määrati 2-minutilisi eemaldamisi, tekkis moraalne langus. Edasine oli vaid mängu vormistamine. Reaalsus on see, et üldiselt 7-8-väravalist vahet ikka tagasi ei mängi, selleks peab sisu ja suur tahtmine olema, meil aga täna seda polnud," võttis turniiri viimase kohtumise kokku peatreener Kalmer Musting.

Eesti koondise parimaks mängijaks valiti kohtumises Slovakkia vastu viis väravat visanud Arno Vare.

Väravaviskajad kohtumises Slovakkia vastu: Arno Vare, Ilja Kosmirak 5, Alvar Soikka 4, Joonas Vassiljev, Hendrik Koks, Karl Kramm 3, Randel Mathhias Lepp, Karl Markus Kannel 2, Marcus Rättel, Karl Kõverik 1.

Eesti koondis mängis Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni mängudel tugevas A-alagrupis, kus Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni finaalis kohtuvad A-alagrupi kaks esimest Ukraina ja Austria ning sama alagrupi kolmas ja neljas Eesti ja Slovakkia selgitasid n.-ö B-finaalis viienda-kuuenda koha saaja, kus Eesti koondis pidi leppima kuuenda kohaga.

U-18 mängis Slovakkia vastu koosseisus: Marek Kopli, Arno Vare, Urmas Rõuk, Johannes Paju (kõik HC Tallas), Andero Viljus, Joonas Vassiljev, Karl Markus Kannel, Randel Matthias Lepp (kõik Põlva Käsipalliklubi), Karl Kõverik, Rasmus Eensaar (kõik Tallinna Käsipalliakadeemia), Karl Kramm (HC Tallinn) Hendrik Koks, Robin Liinsoo (mõlemad Viljandi HC), Alvar Soikka (HC Kehra), Ilja Kosmirak, Marcus Rättel (kõik Tapa valla Spordikool).

Koondise peatreener Kalmer Musting, treenerid Kaspar Lees ning Rein Suvi, füsioterapeut Allar Lamp, delegatsiooni juht Pirje Orasson.