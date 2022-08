Rapla korvialune tugevneb Rumeenia kõrgliigast hangitud mehega

206-sentimeetrine Lam mängis viimati Rumeenia kõrgliigas, kus kogus hooaja peale keskmiselt 11,0 punkti, 6,4 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu ja 1,1 vaheltlõiget ühe mängu kohta.

Rapla peatreener Arnel Dedici sõnul on tegemist väga mitmekülgse mängijaga, kes võib täita väljakul erinevaid rolle.

"Muidugi on tema tugevamateks relvadeks lauapallide hankimine ja visete blokeerimine, selle peale on tal vaistu," tunnustas Dedic klubi teate vahendusel.

"Lock on eesliinimängija, kellel on viskekätt ja kes ei kõhkle palli põrkesse panna, et olukordi luua. Näen, et ta on talendikas mängumees, ootan tema treenimist, sest tahan panustada veelgi tema arengusse."