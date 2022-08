Finaalis kohtuvad Halep ja Haddad Maia

Laupäeval alistas Haddad Maia poolfinaalis tšehhitari Karolina Pliškovaga (WTA 14.) 6:4, 7:6 (7). Pliškova servis mängu jooksul üheksa ässa, brasiillanna ühe.

Tegemist on brasiillanna esimese WTA kõrgeima kategooria tenniseturniiri finaaliga. Hetkel maailma edetabelis 24. kohal olev Haddad Maia tõuseb esmakordselt järgmise nädala alguses esimese 20 sekka.

VAMOS BIA ⚡️



Haddad Maia passes the Pliskova test, 6-4, 7-6(7) to reach her first WTA 1000 final!#NBO22 pic.twitter.com/KvJk6nyxO9