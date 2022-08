Korvpallikonverents tõi Tartusse rahvusvahelise mõõtmega esinejad

Eesti korvpallipere on selleks nädalalõpuks kogunenud Tartusse. Lisaks kolme koondise kontrollturniirile toimus ülikooli spordihoones reedel ka korvpallikonverents, mis pühendatud Ilmar Kullami 100. sünniaastapäevale.

Eesti korvpallikogukonna erinevad põlvkonnad said reede jooksul oma armastatud mängust mõelda mitmel tasandil. Korvpallikonverents pakkus meenutusi, spordikeskset analüüsi, aga tõi välja ka teada-tuntud kitsaskohti. Korraldajatel õnnestus Eestisse kutsuda rahvusvahelise mõõtmega esinejaid.

"Istanbuli Anadolu Efesi peadirektor või FIBA peasekretär või Hispaania korvpallijuht Jorge Garbajosa - need on sellised külalised, kelle tulek paneb endal ka ikkagi väga korralikult südame põksuma. Aga ma pean ütlema, et mulle endale võib-olla isegi kõige liigutavam osa olid needsamad Janar Taltsi ja Merike Andersoni kirjad noorele iseendale," sõnas konverentsi korraldaja ja moderaator Tarmo Paju.

Lastest ja noortest räägiti konverentsil palju. Maailmameister ja olümpiahõbe, praegune Hispaania korvpalliliidu president Jorge Garbajosa tõi välja, et sotsiaalmeediast saadav tagasiside võib olla noortele ohtlik. Eesti jaoks olulise küsimuse ehk noorte korvpallurite välismaa akadeemiatesse saatmise osas ütleb väga inimliku juhi mulje jättev Garbajosa, et valmisolek on mängijatel erinev.

"Mõned on selleks valmis 15-aastaselt. Mõned pole kunagi valmis kodumaalt lahkuma. Seega, oluline on olla mängijatega lähedases kontaktis. Püüda neist korvpalli-alaselt aru saada. Aga ka vaimses plaanis aru saada. Tunda nende perekondi, seda, millest nad hoolivad, nende keskkonda. Et neid aidata," rääkis Garbajosa.

Pühapäeval toimub Tartus ka ingliskeelne korvpallitreenerite koolitus.