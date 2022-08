Markkus Keel: nüüd tuleb meie kõige tähtsam mäng

"Me teame juba pikalt, et nüüd tuleb Belgia vastu meie kõige tähtsam mäng. Selleks me ka valmistume. Fääri saared nägime juba võõrsil ära, seal üllatusi polnud. Võib-olla oleksime täna (laupäeval - toim) võinud siin saalis aega paremini kasutada, et järgmisel nädalal Belgia vastu enesekindlamad olla," sõnas Keel.

"Peame kehad värskeks saama, tegema häid trenne ja siis minema täiega Belgiale peale," lisas Keel.

Sidemängija sõnul koondislastel erilise mängu ootust pole. "Pigem oli see siis, kui mängisime kodus Belgiaga. Siis oli meil kodupubliku ees mängimisest pikem paus. Nüüdseks oleme nii pikalt rutiinis olnud ja mitu mängu pidanud, et nüüd tuleb lihtsalt keskenduda ja kõik välja panna."

Eesti koondisel on kolmest valiksarja kohtumisest kirjas kaks võitu ja üks kaotus. A-alagrupi võitja selgub kolmapäeval, kui Eesti läheb võõrsil vastamisi Belgiaga.