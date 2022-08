Brentford hävitas koduväljakul Manchester Unitedi

Brentford otsustas mängu saatuse esimesel poolajal. Üheksandal mänguminutil viis Josh Dasilva võõrustajad juhtima, kaheksa minutit hiljem suurendas eduseisu Mathias Jenseni tabamus. Pooltunni täitudes kõmmutas kolmanda värava endine Burnley kapten Ben Mee ja neli minutit hiljem vormistas lõpptulemuse Bryan Mbeumo.

Brentford on kahest kohtumisest kogunud neli punkti ja nad hoiavad tabelis kolmandat kohta. United pole punktiarvet veel avanud, mistõttu paiknevad nad tabeli viimasel kohal.

Kui Manchesteri punane klubi lasi endale neli väravat lüüa, siis linna sinine klubi City lõi ise neli väravat, kui nad said koduväljakul 4:0 jagu Bournemouthist. Avapoolajal tegid skoori Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne ja Phil Foden. Teisel poolajal lõi palli enda võrku Bournemouthi poolkaitsja Jefferson Lerma.

City on kuue punktiga tabeliliider, Bournemouth hoiab kolme punktiga kümnendat kohta.

Londoni Arsenal sai suureskoorilises kohtumises 4:2 võidu Leicester City üle. Arsenali eest tegi duubli Gabriel Jesus ning ühe tabamuse said kirja Grant Xhaka ja Gabriel Martinelli. Leicesteri avavärav sündis William Saliba omaväravast, teise tabamuse eest hoolitses James Maddison.

Arsenalil on sarnaselt Cityle kirjas kuus punkti, kuid kehvema väravate vahe tõttu on nad tabelis teisel real. Kahest kohtumisest ühe punkti teeninud Leicester on 14. kohal.

Kahe Inglismaa legendi mõõduvõtust väljus võidukana Steven Gerrard, kelle juhendatav Aston Villa oli 2:1 parem Frank Lampardi Evertonist. Danny Ings viis Villa 31. minutil juhtima ja 85. minutil lõi Emiliano Buendia teise värava. Kaks minutit hiljem tegi apsaka Lucas Digne, kui ta suunas palli enda väravasse.

Villa on kolme punktiga üheksandal kohal. Everton pole punktiarvet avanud ja seetõttu hoiavad nad hetkel 16. kohta.

Tulemused:

Brentford - Manchester United 4:0

Brighton & Hove Albion - Newcastle United 0:0

Wolverhampton Wanderers - Fulham 0:0

Londoni Arsenal - Leicester City 4:2

Manchester City - Bournemouth 4:0

Southampton - Leeds United 2:2

Aston Villa - Everton 2:1