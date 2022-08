U-18 koondis alistas Suurbritannia ja jätkab EM-il võitlust viienda koha nimel

Eesti koondis alustas mängu tagasihoidlikult, vastasega samas rütmis. Eesti poolel tegutses aktiivselt, ka kohtumise Eesti koondise parimaks mängijaks valitud, Alvar Soikka, kelle nimele läks koguni neli esimest visatud väravat.

Olles oma mängu käima saanud, hakkas Eesti koondis kindlameelselt eduseisu kasvatama. Vastane eestlaste väravate tempoga kaasa tulla ei suutnud. Esimesel poolajal sai väravad kirja juba üheksa Eesti koondislast, sealhulgas väravavaht Andero Viljus.

Teisel poolajal hakkas koondist kimbutama tehniline praak ning mitmed määratud kaheminutilised eemaldamised, kuid sellest hoolimata jätkati eduseisu kasvatamisega ning kohtumine lõppes Eesti võiduga.

"Iga võidu üle on hea meel, see tõstis meeskonnas meeleolu ja mõjus kõigile hästi. Me küll teadsime, et Suurbritannia koondis on siin turniiril nõrgem vastane, kuid kunagi ei tohi vastast alahinnata ning täistõde selgub ikka mänguplatsil. Saime oma mänguga kenasti hakkama, kaitse toimis täna (laupäeval - toim) hästi. Platsil oli ka sunnitud puhkuselt tagasi Karl Kramm ning tegime ka koosseisus muid muudatusi, et kõik ikka mänguaega saaksid. Lisaks need, kes olid saanud vähem said mängida, said täna rohkem mänguaega, et taastada natuke kaduma kippuvat kindlustunnet," rääkis treener Kaspar Lees.

"Teisel poolajal hakkas meil küll kaitse logisema, millest vastane sai kergeid väravaid, kuid näitasime mängus, eriti selle alguses, head kaitsetööd, mis andis meile mitmeid edukaid kiirrünnakuid ning võimalusi teisest lainest edukalt realiseerida. Pettumus on, et jäime tugevamast nelikust välja, kuid proovime siis võtta antud olukorrast maksimumi, ehk siis viienda koha," lisas Lees.

Alagrupi mängudega võrreldes oli koondise koosseisus muudatused, kui väravavahi Madis Valki ja joonemängija Hugo Liivi asemel oli üles antud väravavaht Johannes Paju ja joonemängija Robin Liinsoo. Samuti oli taas mänguplatsil kohtumises Austria vastu punase kaardi saanud Karl Kramm.

Viienda koha mängus kohtub Eesti Slovakkiaga, keda A-alagrupis alistati tulemusega 28:26.

Väravaviskajad kohtumises Suurbritannia vastu: Randel Mathias Lepp 8, Alvar Soikka 7, Arno Vare 6, Marcus Rättel, Ilja Kosmirak, Rasmus Eensaar 3, Karl Kõverik 2, Joonas Vassiljev, Karl Kramm, Andero Viljus 1.