Haddad Maia alistas olümpiavõitja Bencici

Laupäeva varahommikul läksid Toronto tenniseturniiril vastamisi maailma esireketi alistanud Haddad Maia ja Tokyo olümpiavõitja Bencic. Avasetis olid võidukas šveitslanna murdes brasiillanna pallingut kahel korral. Teises setis aga sai Haddad Maia hoo sisse ja murid Bencici teise ja seti viimase servigeimi. Ka kolmandas setis jätkas brasiillane sama edukalt, murdes koheselt šveitslanna pallingu. Bencic pani tugevalt vastu, kuid Haddad Maia suutis kõiki oma serve ikkagi hoida.

MAKE WAY for Bia



Haddad Maia comes roaring into the Toronto semifinals, defeating Bencic 2-6, 6-3, 6-3!#NBO22 pic.twitter.com/kaOt9XaY70