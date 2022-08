Eesti U-16 koondis avas EM-turniiril Bulgaarias võiduarve

Pärast avaveerandi kindlat võitu haarasid eestlased koheselt initsiatiivi enda kätte ning hoidsid seda suurema osa mängust. Samas oli võimalik peatreener Kris Killingul kõigile 12 mängijale mänguminuteid jagada, vcahendab basket.ee.

Eesti U-16 koondis suutis piirduda vaid 12 pallikaotusega (Küprosel 18), vastaste allikaotustest teeniti 22 punkti (Küpros 8) ning kiirrünnakupunktides oldi paremad 10:2. Vastased suudeti kolmesejoone taga hoida vaid 5-protsendilise tabavuse juures, samas ise sopsati kaare tagant veidi enam kui 35% täpsusega.

Karl Ristna viskas Eesti resultatiivseimana 16 punkti, tabades kolmeseid 4/8. Henri Vanem lisas 11 silma, Kermo Sepiku arvele jäi 10 punkti ja 6 resultatiivset söötu, Karl Johan Vändra kogus 9 punkti ja 8 lauapalli (neist 5 ründelauast) ning Kaspar Laik tõi 7 silma ja 5 lauapalli.

"Tänaseks mänguks olime hästi valmis ja saime rütmi kohe mängu alguses kätte. Kaitse pool oli hea ja saime kiirrünnakuid. Aga mingil hetkel kaotasime selle momentumi ära. Vastane mängis kaitses nii, et tõmbasid hästi kokku, n-ö parkisid bussi ja sundisid meid ainult kolmeseid viskama. Me läksime lihtsama vastupanu teed ja agressiivsed läbimurded puudusid. Mingil hetkel neljandal veerandajal panime üheksa kolmest jutti peale ja ühtegi sisse ei saanud ning teisel poolajal seetõttu suuremat edu ei saavutanud. Aga mängu algusega võib täna rahul olla. Homme on uus päev ja uus vastane ning valmistume selleks. Tore, et saime silma pähe," kommenteeris Killing.

Turniiri esimese kahe mänguga kaotuse ja võidu teeninud Eesti U-16 koondise järgmine kohtumine on laupäeval kell 18.15, kui vastamisi minnakse Gruusia eakaaslastega, kes avaringis kaotas 75:85 Belgiale.

Eesti poiste U-16 koondise koosseis:

Rannar Tornius (Rae Spordikool)

Karl Ristna (Rakvere Spordikool/Tarvas)

Karl Johan Vändra (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Gregor Vendla (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Kermo Sepik (Keila Korvpallikool)

Henri Vanem (Rapla Korvpallikool)

Marko Pokk (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Romel Savi (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Kaspar Laik (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Gert Suvi (Rae Spordikool)

Martin Uik (KK Viimsi)

Renee Raiste (Tartu Ülikool)

Peatreener: Kris Killing

Abitreener: Olari Narits

Abitreener: Silver Jurno

Füsioterapeut: Frederik Ross