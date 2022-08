Rannula: rahule võib jääda teise poolaja kaitsega

Rannula sõnul võis mängu mõjutada see, et Belgial oli sakslastega mäng all, mistõttu väsisid nad teisel poolajal ära.

"Hinnang on see, et oli järjekordne õpetlik ja vajalik mäng meile. Võib-olla Belgia tõesti tulid siin Saksa mängu pealt ja väsisid teisel poolajal ära. Ütleks, et saime ka ise väiksed parandused tehtud ja saime oma kaitse pidama," ütles Eesti koondise abitreener Heiko Rannula.

Rannulat häiris pallikaotuste suur arv, kuid samas võis rahule jääda teise poolaja kaitsega.

"Ma isegi täna rünnaku poolt esile ei tooks. Viskebalanss oli okei. Häirib pallikaotuste suur arv ja paljud pallikaotused olid lohakused. Täna võib rahule jääda teise poolaja kaitsega," lisas Rannula.

Mängule eelnenud pressikonverentsil sõnas Rannula, et rünnakul kui kaitses oleks vaja juurde kiirust.

"Täna veel kindlasti nii palju ei olnud seda, kui tahaks. Eks mõned mehed tulevad haiguste pealt. Täna oli vaja neile minuteid anda, et nad saaks tunnetuse kätte. Kotsar kestis lõpuni ära ilusti. Tal on ka kindlasti veel juurde panna," kommenteeris Rannula.