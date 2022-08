Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa tahavad tabelis kõrgemale rühkida

Liigatabelis paiknevad maakonnad pärast viimati 2019. aastal peetud kohtumisi tabeli viimastel ridadel, kui Jõgevamaal on õnnestunud kaheksa mänguga koguda seitse punkti ja Lääne-Virumaal on kirjas kuus punkti.

Võõrustaja Jõgevamaa põhituumiku moodustavad II liiga meeskonna Jõgeva SK Noorus-96 ja selle duubli mängijad. Teiste seas kuuluvad koosseisu Daniel Aganitš ja Karli Kütt, kes on esindanud erinevaid noortekoondiseid. Premium liigas on Kütt kaitsnud 64 korda Tartu JK Tammeka väravat. Kõrgliigas on väljakul käinud ka Indrek Valejev (46 mängu, üks värav).

Võistkonna kapten on meeste koondises 45 mängu ja kolm väravat kirja saanud Aivar Anniste (pildil), kellel on kõrgliigas ette näidata 243 mängu ja 39 väravat.

Anniste sõnul on maavõistlus nende jaoks oluline. "See kohtumine on Jõgevamaa jalgpallis aasta tähtsaim, meie au on mängus. Oleme tabelis hetkel küll viimaste seas, aga viimati suutsime liidreid võita ja läheme ka sel korral kindlalt võitma." Samuti loodab ta tribüünidel näha inimeste toetust. "Kõik kohalikud on oodatud omasid tormiliselt toetama. Võtke kindlasti ka lapsed kaasa, et nad näeksid heal tasemel jalgpalli ja tänu sellele leiaksid veel rohkem motivatsiooni trennis käimiseks ja suurelt unistamiseks," sõnas Anniste.

Lääne-Virumaad esindavad mõne üksiku erandiga III liigas palliva Rakvere JK Tarvas II meeskonna mängijad.

Mängu peakohtunik on Karl Kena, keda abistavad äärtel Luisa Klaar ja Kristjan Siilak.

Jõgevamaa koosseis:

Karli Kütt (Jõgeva SK Noorus-96)

Mart Päll (SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM)

Andro Lepp (Jõgeva SK Noorus-96)

Daniel Aganitš (Jõgeva SK Noorus-96)

Eduard Lehtmets (SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM)

Kaarel Põldma (Jõgeva SK Noorus-96)

Aivar Anniste (JK Tallinna Kalev U21)

Kirill Matiitšin (Jõgeva SK Noorus-96)

Lauri-Robert Indus (SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM)

Mairo Tikerberi (Jõgeva SK Noorus-96)

Margo Parkala (Jõgeva SK Noorus-96)

Targo Parkala (Jõgeva SK Noorus-96)

Margus Rosin (SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM)

Marko Murumaa (SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM)

Priit Jõeäär (Jõgeva SK Noorus-96)

Risto Liiv (FC Vastseliina)

Sven Rümmel

Indrek Valejev

Tõnis Aro

Treener: Silvar Luht

Lääne-Virumaa koosseis:

Rene Põldmaa (Rakvere JK Tarvas II)

Magnus Hain (Rakvere JK Tarvas II)

Oliver Leppik (Rakvere JK Tarvas II)

Indrek Vaher (Rakvere JK Tarvas II)

Miko Meiner (Rakvere JK Tarvas II)

Kristian Anton (Rakvere JK Tarvas II)

Mohamad Moso (Rakvere JK Tarvas II)

Urmo Kuningas (Rakvere JK Tarvas II)

Markus Peet (Rakvere JK Tarvas II)

Robin Palmar (Rakvere JK Tarvas II)

Indrek Tokaruk (Rakvere JK Tarvas II)

Jaan Martin Vaher (Rakvere JK Tarvas II)

Kristo Koort (Rakvere JK Tarvas II)

Davyd Alekseev

Kert Arviste

Treener: Lenno Kütismaa