Kivioja sai EM-il 32. koha, võit läks Suurbritanniasse

Euroopa meistriks krooniti Stanford ajaga 1:52.20. Teise koha teenis sakslanna Laura Lindemann, kes kaotas võitjale üheksa sekundiga. Pronksmedali sai prantslanna Emma Lombardi, kaotades võitjale 12 sekundiga.

Kivioja tuli ujumise esimeselt ringilt veest välja 48. kohal ning kaotust liidrile umbes 45 sekundit. Ujumise lõppedes oli Kivioja umbes 50. kohal ning võitjale oli kaotus suurenenud minuti ja 33 sekundi peale.

Rattasõidule läks eestlanna vastu umbes 20-liikmelises grupis. Kivioja suutis rattasõidu ja jooksuga oma kohta parandada, lõpetades võistluse 32. kohal.

Enne võistlust:

Kiviojal on selja taga edukas treeningperiood mäestikulaagris ning tunneb ennast enne starti hästi. "Laager läks väga edukalt ja ühtki tagasilööki ei ole praegu olnud. Kõik on sujunud plaanipäraselt."

"Nüüd on vaja anda endast kõik, et head vormi realiseerida. Võistluse õhustik on äge ja suurvõistluse moodi, samuti on konkurents väga tugev," lisas eestlanna. Kivioja kannab võistlusel särginumbrit 48.

Peale Kivioja osalevad EM-il ka Henry Räppo ja Kevin Vabaorg. Eliitmeeste võistlus algab laupäeval Eesti aja järgi kell 17.00.