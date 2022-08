Valitsev Inglismaa meister palkab Paide Linnameeskonnaga madistanud kaitsja

Inglismaa väljaanded The Guardian ja Sky Sports kirjutavad, et Anderlecht ja City leppisid kokku üleminekusummas, milleks on 11 miljonit naelsterlingit ehk 13 miljonit eurot.

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul võib Gomez saada võimaluse esindusmeeskonnas, kuid vastasel juhul laentakse ta City konsortsiumile kuuluvasse klubisse. City kontsortsiumile kuuluvad Euroopa klubidest näiteks Girona (Hispaania), Troyes (Prantsusmaa), Lommel (Belgia) ja Palermo (Itaalia).

Gomez liitus Anderlechtiga eelmise aasta suvel, kui Belgia klubi maksis Dortmundi Borussiale hispaanlase eest 2,5 miljonit eurot.

Excl: Sergio Gómez to Manchester City, here we go! Verbal agreement reached with Anderlecht. Fee will be more than €10m, closer to €15m - to be signed soon. #MCFC



Sergio has good chances to be part of City team - otherwise, he will be loaned out to La Liga side Girona. pic.twitter.com/HHG1GvIOpL