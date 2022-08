Selgus noorte Euroopa meistrivõistlustele sõitev Eesti triatlonikoondis

Noorte Euroopa meistrivõistlustel on kavas supersprint poolfinaalidega, lisaks osaletakse teatevõistlusel. Kõik noored on õnnelikud koha üle koondises.

"Teadsin, et kui enda tasemel võistlen, siis olen võimeline EM-i koondisesse saama ja sestap oli võistlus hooajaplaanis algusest peale," ütles Kapten. "See on kindlasti üks põhistartidest ja mul on hea meel, et saan Eestit esindada. Eesmärgiks on anda endast parim ja pääseda A-finaali, kus tahaks ennast realiseerida."

Etverk lisas: "Nägin terve senise hooaja vältel selle nimel palju vaeva ning nüüd, kui tulemus tõesti käes, olen väga rahul tehtud töö üle. Prantsusmaal loodan võistlust nautida ja Eesti koondise eest hästi esineda."

Hein tunnistas samuti, et koht EM-koondises oli seatud eesmärk, mille poole läbi hooaja püüdles. "See, et eesmärk täidetud saab ja ma juba oma teisel võistlushooajal nii suurele võistlusele peale saan, oli mulle endalegi üllatus," tõdes Hein. "Olen selle üle ülimalt õnnelik. Kindlasti teen kogu võislusteni jäänud aja trenni selle nimel, et seal võimalikult hästi esineda. Võistlus tuleb väga kiire ning konkurents on väga tugev, aga annan endast maksimumi."

Rasva lisas: "Võistluse eesmärk oleks parandada kõik vead, mis eelmisel aastal sai tehtud, et olla enda vanuste seas parimatega konkurentsis."

Koondise komplekteerimisel arvestas Eesti Triatloni juhatus 2022. aastal teenitud kohti juunioride Euroopa karikaetappidel ning kohti CREO Eesti Triatloni karikasarja etappidel Kosel, Tõrvas, Otepääl ja Paides. Vabade kohtade tekkimisel teenivad võimaluse EM-ile sõita Hanna-Liisa Värik ja Gert Martin Savitsch.

Enne Euroopa meistrivõistluseid toimub laupäeval, 13. augustil Lätis Riias juunioride Euroopa karikaetapp, kus osalevad Grete Maria Savitsch, Hanne Grete Hanvere, Liis Kapten, Hanna-Liisa Värik, Gregor Rasva, Rasmus Boisen, Gert Martin Savitsch ja Oskar Hein.