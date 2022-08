Madis Mihkels tegi Belgia profimeeskonna värvides debüüdi

186,1-kilomeetrine avaetapp sõideti vihma ja tuulega ning Räime sõnul ei ole ta varem näinud, et lausa 80 protsenti grupist võistleb vihmajakkides ja säärtega.

Etapi jooksul jäi trassile kaks esimese kategooria tõusu, kuid võitja selgus siiski suurest grupist. Esikoha pälvis prantslane Axel Zingle (Cofidis; 4:50.09), teisena lõpetas Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team) ja kolmandana võitja kaasmaalane Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Belgia profimeeskonnas debüüti teinud Mihkels aitas viimastel kilomeetrite Quinten Hermansi, kes lõpetas kümnendal positsioonil. Eestlane ise ületas finišijoone 59. kohal, kaotades võitjale 41 sekundiga.

Shoutout to our trainees Dries De Pooter & Madis Mihkels, leading the peloton for Quinten Hermans in the final kilometer #ArcticRace



