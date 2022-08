Maailma esireket langes Torontos konkurentsist

Swiatek kohtus kolmandas ringis brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 24.) ning pidi vastu võtma 4:6, 6:3, 5:7 kaotuse. Kuigi Swiateki päästis 19-st murdepallist koguni 15, tegi ta ka üheksa topeltviga ning realiseeris üheksast murdepallist ainult kolm.

Tänavu kolmandat korda maailma esikümnesse kuuluva mängija alistanud Haddad Maia läheb veerandfinaalis vastamisi 12. asetusega Belinda Benciciga (WTA 12.), kes oli 6:1, 6:3 parem kaheksanda asetusega Garbine Muguruzast (WTA 8.).

