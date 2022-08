NBA külmutab kõigi meeskondade jaoks Russelli särginumbri

Põhja-Ameerika korvpalli profiliiga NBA teatas neljapäeval, et on otsustanud külmutada juuli viimasel päeval elavate seast lahkunud legendaarse Bill Russelli särginumbri.

Russell kandis kogu oma 13 hooaega kestnud profikarjääri jooksul numbrit kuus. Liiga ja profikorvpallurite ühendus NBPA lisasid, et algaval NBA hooajal on Russelli nimi tema austamiseks tikitud tiimi särkidele, samuti on väljakutel legendi kujutav logo.

"Bill Russelli võrreldamatu edu väljakul ning teedrajanud aktivism tsiviilõiguste valdkonnas väärivad unikaalsel ja ajaloolisel moel austamist," teatas NBA komissar Adam Silver. "Jäädavalt tema numbri külmutamine kõigi NBA tiimide jaoks kindlustab, et tema karjäär on alatiseks tunnustatud."

Teiste seas kannavad praegu numbrit kuus Los Angeles Lakersi täht LeBron James ja Washington Wizardsis mängiv lätlane Kristaps Porzingis, kes ei pea aga numbrit vahetama ning võivad seda edasi kanda. Teiste mängijate jaoks jääb number kuus aga edaspidi kättesaamatuks.