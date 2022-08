Vastuoluline jalgpallitreener vallandati MM-i eel juba kolmandat korda

Maroko jalgpalliliit teatas neljapäeval, et on lõpetanud lepingu viimased kolm aastat riigi rahvuskoondist juhendanud Vahid Halilhodžiciga.

"Arvestades alaliidu ja peatreener Vahid Halilhodžici vahelisi erinevusi ning erinevaid nägemusi koondise valmistumise osas 2022. aasta MM-finaalturniiriks, on kaks osapoolt otsustanud lahku minna," teatas alaliit.

69-aastane Halilhodžic läks mullu tülli Maroko ühe tähtmängija Hakim Ziyechiga, kui väitis, et Chelsea pallur teeskleb vigastust ning ei taha treeningutel kaasa lüüa. Väidetavalt esitas Ziyech seejärel Maroko jalgpalliliidule ultimaatumi, kästes valida enda ja peatreeneri vahel. Jaanuaris toimunud Aafrika Rahvuste karikavõistlustel piirdus Maroko veerandfinaaliga, kus jäi alla hilisemale finalistile Egiptusele.

Kurioossel moel on see juba kolmandaks korraks, kui Halilhodžic on ühe koondise viinud MM-valiksarjast läbi finaalturniirile, kuid siis tööta jäänud: sama juhtus kaks kuud enne 2018. aasta MM-i Jaapaniga, kui sealne alaliit vihjas kommunikatsiooniprobleemidele ning sellele, et Halilhodžic kaotas mängijate usalduse; ning 2010. aasta MM-i eel Elevandiluurannikuga.