U-18 käsipallikoondis jääb EM-il mängima viiendale kohale

Kohtumine Ukraina koondisega algas tasavägiselt, kus realiseerimisega olid raskustes mõlemad koondised. Kui esimestel mänguminutitel käis mäng pigem eestlaste eduseisus, siis alates kaheksandast minutist olukord muutus.

Head minekut näitasid Hendrik Koks ja Alvar Soikka, kelle visetest püsis 10. minutiks tablool viigiseis 4:4. Peatreener Kalmer Mustingu poolt 17. mänguminutil mõtlemisaega võttes oli tablool kaotusseis 6:8 ning koondislased hädas tehnilise praagiga. Noortele jagatud õpetussõnad kandsid siis vilja ning Marcus Rätteli viskest vähenes kaotusseis minimaalseks 7:8. Seejärel tabas eestlasi väravatepõud ja järgneva viie minuti jooksul suurendas vastane oma edumaad seisuni 11:8.

Teise poolaja alguses sai kaitses aktiivselt panustanud Hugo Liiv oma kolmanda kaheminutilise karistuse ning sellest tuleneva punase kaardi, mis nõrgendas niigi raskustes olnud kaitsetegevust. Kuigi eestlased võitlesid, siis tehniline praak mängus ei võimaldanud Ukrainale vastu hakata ning tuli vastu võtta kaotus.

Kahes kohtumises Eesti koondise parimaks mängijaks valitud Hendrik Koks analüüsis kaotust Ukrainale: "kohtumine algas punkt punktis, kuid jäime ikkagi tagaajaja rolli. Vastane läks juhtima, meie viigistasime. Me ei saanud nende rünnakuga hakkama, meie kaitses tuli lihtsaid vigu, millest vastane sai hoo sisse. Üritasime tekkinud vahet lappida, et saada mängu tagasi. Pingutus õnnestus enam vähem poolajani. Toimis ka enam vähem 7:6 formatsioon, mis hoidis vahe kahe-kolme värava peal, kuid teise poolaja keskpunktis lagunesime kaitses täielikult ära ning tulid sisse väga rumalad vead ka rünnakul: söötsime palle ise auti, tegime lohakusvigu, pallikaotusi oli kokku umbes 19. Kokkuvõttes oli meil liiga palju tehnilist praaki."

"Ei saa öelda, et Ukraina kaitse või nende väravavaht oleks hiilanud. Me lihtsalt ei kasutanud oma võimalusi ära, oleksime saanud natukenegi paremini kaitse pidama, oleks pilt teine olnud. Rünnakul oli periooditi võib-olla ka sellist individuaalset mängu ja vahepeal kadus meeskonnamäng ära. Läksime kiirelt peale, tegime rumala söödu, kiirustasime olukordade lahendamisel, mis tõi sisse suure vahe. Lõpuks me lihtsalt mängisime aja lõpuni, ei olnud enam võitlust ega võitlemist. Olime teise poolaja keskel jäänud rongi alla ja see otsustas mängu ära," võttis Koks kaotuse kokku.

Eesti ja Ukraina kohtumise parimaks Eesti koondise mängijaks valiti kohtumises 11 väravat visanud Hendrik Koks, kes on pärast kohtumist ka kogu turniiri edukaim väravaviskaja 25 tabamusega.

Väravaviskajad Ukraina koondise vastu mängides: Hendrik Koks 11, Marcus Rättel 5, Alvar Soikka 4, Ilja Kosmirak 3, Joonas Vassiljev 2, Karl Markus Kannel, Arno Vare 1.

Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti koondis oma alagrupis kolmanda koha ning 5.-8. koha mängudel minnakse vastamisi B-alagrupi neljanda kohaga.