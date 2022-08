Keenia jooksutäht Kipyegon ohustas Monacos maailmarekordit

Isiklikku rekordit kaheksa kümnendikuga parandanud 28-aastane keenialanna jäi vaid kolme kümnendiku kaugusele 2015. aastast etiooplanna Genzebe Dibaba nimel olevast rekordist. Ka Dibaba aeg oli joostud Monacos.

"Ma olen seda aega jahtinud juba mõnda aega, aga jään isikliku rekordiga rahule," oli Kipyegoni kommentaar. "Võib tunduda, et ma ei andnud endast kõik, aga ma üritasin kõvasti."

"Ma tean, et see on parim koht, kus maailmarekordit üritada, aga ma olen nii pettunud, et jäin sellest viimastel meetritel ilma. Loodan parimat järgmisel korral."

Kipyegon on 1500 meetris 2016. aasta Rio de Janeiro ja 2020. aasta Tokyo olümpiavõitja, lisaks tuli ta 2017. aastal Londonis ja tänavu Oregonis ka sama distsipliini maailmameistriks.

Suurepäraseid etteasteid tehti Monacos veel. Näiteks naiste 100 meetri jooksu võitis maailma hooaja tippmargi 10,62-ga jamaikalanna Shelly-Ann Fraser-Pryce.

35-aastane Fraser-Pryce on nüüd tänavu jooksnud seitse korda 10,70 või kiiremini. Seni oli hooaja tippmark alles laupäeval Chorzowis püstitatud 10,66.

Meeste 200 meetri jooksu võitis võistluste rekordi 10,46-ga ameeriklane Noah Lyles, kes jäi 15 sajandikuga alla oma Oregoni MM-il püstitatud hooaja tippmargile. Alla 20 sekundi jooksid ka Erriyon Knighton (USA; 19,84) ja Michael Norman (USA; 19,95).

Naiste 400 meetri jooksus teenis esikoha Oregoni maailmameister Shaunae Miller-Uibo, kelle 49,28 oli vaid 17 sajandiku võrra aeglasem, kui Eugene'is püstitatud hooaja tippmark. Teisena lõpetas Monacos jamaikalanna Candice McLeod (49,87).

Harvajoostaval meeste 3000 meetri distantsil püstitas Burundi jooksja Thierry Ndikumwenayo Teemantliiga rekordi 7.25,93. Napilt kaotas talle etiooplane Berihu Aregawi (7.26,81).