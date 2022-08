Toijala: Bosnia ja Hertsegoviina sarnaneb Horvaatiaga, Belgia on kogenud

Korvpallikoondisest üle käinud viirushaiguste laine on praeguseks enam-vähem möödanik ja koondise õhtusest treeningust võttis kolmapäeval Tartus osa 16 meest. Artur Konotšuk ja Siim-Markus Post seltskonda enam ei kuulu ja kutsutakse appi siis, kui mõni mängija rivist välja langeb.

Koondis on pigem noor, aga näiteks Sten-Timmu Sokul on olemas kogemus ka 2015. aasta EM-iks valmistumisest. Toonasega võrreldes ei näe ta praeguses ettevalmistusmudelis väga suuri erinevusi.

"Meil ei olnud nii palju kontrollmänge. See on selle valiktsükli väike eelis. Saab paremaid mänge enne EM-mänge," võrdles ta intervjuus ERR-ile.

Reedest pühapäevani toimuval Ilmar Kullami 100. sünniaastapäevale pühendatud turniiril mängib Eesti esmalt Belgia ja siis Bosnia ja Hertsegoviinaga. Vastased pole valitud sugugi juhuslikult.

"Me valisime Bosnia seepärast, et kohtume EM-il Horvaatiaga, mis on sarnane mängustiili mõttes," põhjendas Eesti peatreener Jukka Toijala.

"Belgia on kogenud meeskond. Noored, andekad mehed on ka, aga väga kogenud meeskond, kes on võitnud hiljuti kaks korda Serbiat. Eks see ütleb juba, kui heal tasemel nad praegu mängivad."

Eesti ja Belgia on vastamisi reedel kell 19. Päeva esimeses pooles toimub Tartu Ülikooli spordihoones rahvusvaheline korvpallikonverents.