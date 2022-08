Loeb teeb hooaja neljanda MM-stardi Akropolise rallil

48-aastane Loeb võistleb MM-sarjas osalise koormusega ja tänavu on ta löönud kaasa ka Monte Carlo, Portugali ja Keenia etappidel. Kui Loeb alustas Monte Carlos võiduga, siis Portugalis sooritas ta liidrikohalt avarii. Ka Keenias oli prantslane kõrges mängus, kuid mootoririkke tõttu tuli leppida kaheksanda kohaga.

Akropolise rallilt on Loebil kõige paremad mälestused 2005., 2008. ja 2012. aastast, kui prantslane tuli esikohale. Pärast viimatist triumfi polegi ta sel rallil enam starti tulnud.

"Ma valisin Kreeka, kuna olen alati nautinud sel kruusal sõitmist. Nüüd näeb see veel parem välja ja mitte enam nii keeruline kui viimati," kommenteeris M-Spordi võistkonna sõitja. "Ma arvan, et olen tänavustest kiiruskatsetest läbinud varem vaid kahte, aga see oli kümne aasta eest, nii et ma ei mäleta neid liiga hästi."

"Pean jälle nullist alustama, mis on alati keeruline. Ma arvan, et sel aastal on kõigi jaoks palju uusi katseid. Ma olen ralli kolmel korral võitnud ja mul on head mälestused, ma arvan, et enamik katseid on huvitavad."

M-Spordi võistkond on 8.-11. septembril peetaval jõuproovi esindatud väga rohkearvuliselt, sest lisaks stardivad ka Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux, Pierre-Louis Loubet ja erasõitjana Jourdan Serderidis.

Enne Akropolise teid kogunevad maailma paremad rallisõitjad 18.-21. augustil peetavale Ypres'i rallile Belgias.