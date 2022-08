Paralümpiakomitee ja Flora korraldavad paraspordipäeva

Paraspordipäev algab kell 16.00 A. Le Coq Arena idatribüüni esisel väljakul paikneval festivalialal. Kell 19.00 algab staadionil Premium Liiga kohtumine Tallinna FC Flora ja Pärnu JK Vapruse vahel.

Paraspordipäeval tutvustavad erinevad spordiklubid, organisatsioonid ja entusiastid erinevaid paraspordialasid, mida on ka Eestis võimalik harrastada.

Huvilistel on võimalik teha lähemat tutvust istevõrkpalli, ratastoolikorvpalli, parakergejõustiku, parajalgrattasõidu, ratastoolikurlingu, paraujumise, elektriratastooli saalihoki, parasulgpalli, parajõutõstmise, parapurjetamise ja teiste aladega. Esineb ansambel Wiiralt.

FC Flora korraldab huvilistele ekskursioonid A. Le Coq Arenale, kus on ühtlasi avatud näitus Eesti sportlaste esinemisest paraolümpiamängudel ja kurtide olümpiamängudel. Näitusest on võimalik osa saada ka nägemispuudega inimesel.

Paraspordipäeval on kohal Eesti tuntumad parasportlased Matz Topkin, Susannah Kaul, Tanel Visnap, Egert Jõesaar ja teised, kes räägivad oma sporditeest, innustuse ja motivatsiooni leidmisest ning raskuste ületamisest teekonnal silmapaistvate tulemuste poole.

Paraspordipäeva abil soovivad korraldajad tutvustada laiemalt erinevaid paraspordi võimalusi ning ühendada erinevaid spordikogukondi.

"Kaasates ja tehes koostöös erinevate organisatsioonidega uusi algatusi ning projekte, toome me spordi inimestele lähemale. Me loome võimaluse kuuluda meie klubiperre, olla alati oodatud ning oluline," rääkis FC Flora president Pelle Pohlak.

"Oled sa harrastaja, profisportlane või pealtvaataja - sport ühendab meid kõiki. 20. augustil on kõigil võimalus tutvuda erinevate paraspordi aladega ning saada uusi kogemusi. Kohtume staadionil!"

Eesti Paralümpiakomitee liikumisharrastuse juht Kaia Kollo: "Paraspordipäeval tahame näidata, et sporti peaks saama teha igaüks. Mulle väga meeldib mõte, et igas kehas on energia ja seda on võimalik panna kuidagi tööle."

"Sageli ei mõeldagi sellele imelisele võimalusele liikuda enne, kui me seda enam tavapäraselt teha ei saa. Ja kui me siis näeme või kohtame neid inimesi, kes vaatamata erinevatele takistustele siiski harrastavad aktiivset eluviisi ja rõõmuga spordivad, siis on see suureks eeskujuks ja motivatsiooniallikaks."

"Meie soov on hägustada piire, murda müüte ning näidata, et sport ühendab ja koos on võimalik sportida. Vahel tuleb vaid olla leidlik," jätkas ta.

"Ootame kindlasti kõiki inimesi, suuri ja väikeseid uurima erinevate paraspordialade kohta ning neid ka päriselt ise proovima. Lisaks on mul hea meel, et paraspordipäeva mõte ja initsiatiiv tuli just meie enda liikmelt. See näitab, et inimesed teevad oma asja südamega."