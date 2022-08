Kaks tennisisti andsid positiivse dopinguproovi

Martin andis positiivse tulemuse juunis Slovakkias Bratislavas toimunud võistlusel, olles samal ajal maailma edetabelis 191. kohal.

International Tennis Integrity Agency (ITIA) teatas, et saatis Martinile 22. juulil teate ja mängija on sellest kuupäevast alates mängukeelu all.

Ostariini, mis on selektiivne androgeeni retseptori modulaator (SARM), saab kasutada rasvapõletuse raviks ning see on alati keelatud.

Martini parim koht üksikmängu edetabelis on olnud 93. Tema parim esitus suurel slämmil oli 2016. aasta Prantsusmaa lahtiste kolmandasse ringi jõudmine.

Lisaks andis positiivse proovi Hernandez. Tšiillase proovist leiti anaboolset steroidi nandrolooni.

Hernandez oli juunis ATP üksikmängu edetabelis 1179. kohal.

Nii 22-aastasel Hernandezil kui ka 32-aastasel Martinil on ajutise mängukeelu ajal keelatud võistelda või osaleda sanktsioneeritud tenniseüritustel.

Mõlemad võivad taotleda B-proovi avamist.