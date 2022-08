Noormeeste U-15 koondisesse kuuluvad kümne klubi mängijad

Koondisi ootab sõprusturniiril ees kolm kohtumist, mis peetakse EJL-i TNTK staadionil, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Eesti alustab 18. augustil turniiri Leedu eakaaslaste vastu. Kaks päeva hiljem kohtutakse Bulgaariaga ja 23. augustil lõpetatakse turniir Moldova vastu.

Noormeeste U-15 koondise koosseis:

Väravavahid

Sander Ristna (28.10.2008) - Rakvere JK Tarvas

Daniil Abramenko (23.01.2008) - Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Ekke Kesküla (22.06.2008) - Pärnu JK Vaprus

Johannes Lillemets (20.11.2008) - Nõmme Kalju FC

Kaspar Korasteljov (23.01.2008) - JK Tallinna Kalev

Ervin Kirt (23.10.2008) - Tallinna FC Flora

Markus Kasemaa Jarl (07.03.2008) - Viimsi MRJK

Mark Villem Marmei (03.03.2008) - FC Nõmme United

Romet Leppik (11.05.2008) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM

Poolkaitsjad ja ründajad

Remo Valdmets (06.01.2008) - Rakvere JK Tarvas

Ken-Kristjan Väljamäe (24.01.2008) - Tallinna FC Flora

Trevor Hint (14.05.2008) - FC Nõmme United

Eerik Paltser (02.05.2008) - Tallinna FC Flora

Artjon Truuväärt (31.07.2008) - FC Tallinn

Kardo Kukk (17.09.2008) - Saku Sporting

Emil Dolgov (10.05.2008) - Pärnu JK Vaprus

Bruno Õunapuu (17.07.2008) - FC Nõmme United

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) - Pärnu JK Vaprus

Sander Alamaa (09.02.2008) - Tallinna FC Flora

Raul Roosson (06.04.2008) - Pärnu JK Vaprus

Personal

Peatreener: Norman Põder

Abitreener: Aivar Lillevere

Väravavahtide treener: Rait Oja

Kehalise ettevalmistuse treener: Karel Kübar

Füsioterapeut: Sten Ütsmüts

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Freddy Karpov

Sõprusturniiri kohtumiste ajakava:

18. august kell 13.00 Moldova - Bulgaaria, EJL-i TNTK staadion

18. august kell 18.00 Leedu - Eesti, EJL-i TNTK staadion

20. august kell 13.00 Moldova - Leedu, EJL-i TNTK staadion

20. august kell 18.00 Eesti - Bulgaaria, EJL-i TNTK staadion

23. august kell 12.00 Bulgaaria - Leedu, EJL-i TNTK staadion

23. august kell 17.00 Eesti - Moldova, EJL-i TNTK staadion

Piletilevis on müügil turniiripassid hinnaga viis eurot, mida on võimalik soetada ka kohapeal ning mis tagavad sissepääsu kõigile sõprusturniiri kohtumistele. 2016. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.