Savitsch sai juunioride Euroopa karikaetapil 10. koha, teatevõistkond viies

Naisjuunioride konkurentsis tuli number Savitsch veest välja viiendal positsioonil, ujudes 400 meetrit ajaga 5.50. Kümnekilomeetrise rattadistantsi läbis eestlanna ajaga 16.59 ja 2,55-kilomeetrise jooksumaa ajaga 9.33. Koguaeg 33.29 andis Savitschile 10. koha. Teise eestlannana võistlustules olnud Etriin Etverk sai 20. koha ajaga 34.38.

"Võin oma võistlusega Chisinaus rahule jääda. Ujumise järel sain kohe Rumeenia, Serbia ja Ukraina tüdrukutega ühises pundis ratast sõitma hakata. Esimese ringi lõpuks jõudsid tugevad Poola tüdrukud, kes on sel aastal karikaetappe võitnud, meile järgi ja nii me lõpetasime rattaetapi üheteistkümnekesi koos," kirjeldas Savitsch võistluse käiku. "Jooksuga võin enam-vähem rahule jääda, aga vahetusalas peaksin endiselt veidi kiirem olema. Nii tiheda võistluse puhul on vahetusalasse jäänud sekundid karmid. Näiteks üheksa sekundit kiirem aeg oleks andnud juba seitsmenda koha. Samas võib ka alati halvemini minna ja seetõttu jään oma 10. kohaga rahule."

Etverk jätkas: "Üldiselt saan rahule jääda, kuid on ka palju asju, mis jäid natuke kripeldama. Hea tulemus jäi kindlasti ujumise ja esimeste rattakilomeetrite taha. Sattusin ujumises kohe esimese poi juures nn "pesumasinasse" ja sinna läks hetkega hea rattapunt. Esimestel rattadistantsi kilomeetritel üritasin küll väga esimest gruppi kätte saada, aga kahjuks see ei õnnestunud. Jooksus ei andnud enam samuti midagi suurt korda saata, sest selleks hetkeks olin juba energiast tühi ja ka viimane ala tuli päris raskelt. Usun, et sain vajaliku kogemuse ja olen rahul, et otsustasin Moldovasse minna."

Meesjuunioride võistlusel lõpetas Gert Martin Savitsch 17. kohal ajaga 31.27 ja Oskar Hein sai kirja 19. tulemuse ajaga 32.09.

"Võistlus algas üsna kehvasti, sest start oli veest ning ma ei tulnud sellega kõige paremini toime. Ujumisdistantsi teises pooles suutsin natuke kohti tagasi võita," rääkis Savitsch võistluse järel. "Vahetusalasse jõudsin esimese suurema pundi lõpus, mis rattadistantsi alguses lagunes kaheks. Kuna mul esimene vahetusala ebaõnnestus, siis jäin teise suuremasse punti. Kolmanda ringi alguseks püüdsime esimese grupi kinni ning vahetusalasse sisenesin 11. kohal. Isiklikult ootasin jooksudistantsilt rohkemat, kuid seekord pidin leppima 17. kohaga."

Heina sõnul algas tema võistlus plaani järgi, kuid seejärel hakkasid asjad viltu minema. "Esimeses vahetusalas tulid mul rattakingasid hoidvad kummid ära ja selle tehnilise vea pärast jäin rattas pundist maha. Kui see välja jätta, jäin võistlusel oma pingutusega ikkagi rahule."

Meesjuunioride klassis võidutses britt Calum Stedman ajaga 29.30, edestades rumeenlast Carol Popat (+0.03) ja poolakat Filip Glapat (+0.30).

Teatevõistlusel said Eesti noored viienda koha ajaga 1:20.13. Kõige kiirem tiim oli Poola (1:15.51), hõbeda võitis Ukraina võistkond (+0.39) ja pronksi Rumeenia (+1.24).