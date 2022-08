Murray pidi Montrealis esimeses ringis ameeriklase paremust tunnistama

Esialgu pidid nad mängima esmaspäeval, kuid neljatunnise vihmasaju tõttu lükati matš teisipäevale.

Fritz oli esimeses setis peaaegu veatu, minnes geimidega 5:0 juhtima. Murray võitles teises setis kõvasti, kuid ei suutnud siiski ameeriklase mängule midagi vastu panna.

"On au koos Andyga väljakul olla," ütles Fritz hiljem. "Juba see, et saada võimalus temaga mängida, on suur au. Ta on domineerinud tennist juba enne seda, kui ma üldse tuuridel mängima hakkasin."

"Ma ei ole alati sel aastaajal enne USA lahtiseid hästi mänginud, seega on väga hea tunne, et sel aastal tundub kõik teistsugune. Ma arvan, et suudaksin veidi paremini servida," lisas Fritz.

Maailma 13. reket Fritz läheb teises ringis vastamisi ameeriklase Frances Tiafoega (ATP 24.).

Tiafoe alistas avaringis Benjamin Bonzi 6:7(6) 7:5 6:3.