Lewandowski võib Hispaania liiga avamängust kõrvale jääda

Barca on maadelnud tõsiste finantsprobleemidega, millega tuleb tegeleda, et täita La Liga rangeid finantsreegleid.

See tähendab, et Kataloonia klubi on oma tulevasest sissetulekust tohutud summad maha müünud, et täita nõudeid ja registreerida uusi mängijaid.

Lisaks Poola ründajale Lewandowskile, kuuluvad uute mängijate hulka ka brasiillane Raphinha, kaitsjad Jules Kounde ja Andreas Christensen ning poolkaitsja Franck Kessie.

Pikalt meeskonda teeninud kaitsja Gerard Pique palka on kärbitud.

Barcelona rahalised probleemid on üks põhjuseid, miks Hollandi poolkaitsja Frenkie de Jongi tuleviku suhtes valitseb ebakindlus.

Barcelona üritab müüa ka mitmeid mängijatega, sealhulgas kaitsjat Samuel Umtitit ja ründajat Martin Braithwaite'i, kes vilistati fännide poolt välja enne hooajaeelset mängu Pumase vastu.