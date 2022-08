Aafrika kavatseb luua oma jalgpalli Superliiga

Projekt on olnud ettevalmistamisel alates sellest, kui FIFA president Gianni Infantino 2020. aasta alguses selle esimest korda välja pakkus ning see ei leidnud peaaegu mingit pilkamist ega pahameelt, võrreldes sellega, mis järgnes eelmisel aastal Euroopas sarnasele katsele.

Vaid Lõuna-Aafrika mängijate liit on sel nädalal oma avalduses seda plaani kritiseerinud, öeldes: "Professionaalne jalgpall Lõuna-Aafrikas ja Aafrikas võib olla ohus, kui võetakse vastu otsus Superliigaga alustada."

Motsepe on lubanud sponsorlust ja tulusid, kus iga-aastane Meistrite liiga võitja teeniks 2,5 miljonit dollarit auhinnaraha.

Ta on mitmel varasemal pressikonverentsil väitnud, et Superliiga lubab klubidel maksta tippmängijatele palka, mis on konkurentsivõimelised Euroopa palkadega, mis võimaldaks Aafrika meeskondadel hoida oma parimaid mängijaid.

Superliiga nimetatakse tõenäoliselt ümber Aafrika jalgpalliliigaks, et seda ei samastataks Euroopa Superliiga negatiivse tähendusega. Liigas hakkab mängima 24 meeskonda ja see algab järgmise aasta augustis.

Auhinnaraha on 100 miljonit dollarit ja võitjale 11,6 miljonit dollarit. Samuti kavatseb CAF maksta igale Aafrika jalgpalliliidule igal aastal liiga sissetulekutest miljon dollarit. CAF-i liikmeid on 54.

Pole selge, kas CAF on klubide nimekirja lõplikult koostanud, kuid neid tuleb 16 erinevast riigist, maksimaalselt kolm iga riigi kohta.

CAF plaanib jätkata Meistrite liigaga, kuid ametnike sõnul kavatsetakse minna otse nokaudivõistlusele, loobudes alagrupimängudest.

2020. aasta veebruaris Marokos toimunud CAF-i seminaril ütles Infantino: "Peame võtma 20 parimat Aafrika klubi ja panema nad Aafrika liigasse. Selline liiga võiks teenida tulu vähemalt 200 miljonit USA dollarit, mis viiks selle maailma kümne parima hulka."