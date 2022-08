Wolves ostis 32 miljoni euro eest järjekordse portugallase

25-aastane ründaja lõi 146 La Liga kohtumisega 28 väravat. 2017. aastal liitus ta laenulepingu alusel Valenciaga, tulles Pariisi Saint Germainist.

Wolvesi vajadus ründaja järele oli muutunud suuremaks pärast Raul Jimenezi hooajaeelset vigastust.

"Oleme Goncalot pikka aega jälginud ja meil on väga hea meel teda tervitada," ütles esimees Jeff Shi.

Vaid kolm väljalangenud klubi, Burnley, Watford ja Norwich, lõid vähem, kui Wolvesi 38 Premier League'i väravat eelmisel hooajal.

Guedes, kes võib mängida äärel või ründajana, alustas oma karjääri Benficas ja on alates 2015. aastal tehtud koondise debüüdist võitnud Portugaliga 32 mängu.

Ta kuulus Portugali koondisesse, mis võitis 2019. aasta Rahvuste liiga, lüües finaalis Hollandi vastu ainsa värava.

"Tal on loomupärane anne ja ta on esinenud väga hästi kogu Euroopas. Arvame, et ta sobib Premier League'i," lisas Shi.