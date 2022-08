Soome koondise peatreener kiidab Aigrot: ootame temalt sammu maailma tippu

Aigro jätkab tihedat koostööd Soome koondisega, kus teda juhendab kogenud ja nimekas peatreener Janne Väätäinen. Juuli lõpus sattus 47-aastane Väätäinen üle mitme kümnendi Otepääle. Aigrol oli kodustel treeningutel abiks märkimisväärselt suur meeskond.

"Õnneks ei ole mingit tagasilööki olnud. Kõik olen praegu saanud nii kaasa teha, nagu on planeeritud ja loodetavasti saab kogu ettevalmistusperioodi nii ära teha," rääkis Aigro ERR-ile.

Pärast olümpiahooaega on muudatusi tehtud eeskätt taustameeskonnas, mis on kasvanud. Samuti sai uue kuue suusapark. "Suusad on uued, jah, aga kuna tulevad samast tehasest nagu Fischer, siis erilist muudatust ei ole. Ainult disain on natuke teistsugune," selgitas Aigro.

Soome koondise peamine treeningkeskus asub Kuopios, aga Väätäinen peab oluliseks, et Aigro saaks aeg-ajalt ka kodus harjutada. Nimekas treener, kes aastate jooksul juhendanud näiteks Ryoyu Kobayashit ja Noriaki Kasaid, aga ka Janne Ahoneni, ütleb, et Aigrol on maailma tippu jõudmiseks jalgades piisavalt jõudu ja võimsust. Detailidesse laskudes sõnab ta, et probleemid on seotud eeskätt hoovõtu ja lennu esimese faasiga.

"Noored poisid ja noored mehed kipuvad mõnikord rabistama ja see on Artti puhul nende kahe aasta jooksul olnud põhiline probleem," tõdes Väätäinen. "Kui kõik toimib hästi, siis on seda rabistamist õige pisut. aga kui tekib pingeline situatsioon, siis need asjad võimenduvad ja tavaliselt häirivad rohkem."

Omavahel suheldakse soome keeles, mida Aigro hästi valdab. "Ta on üks meie poistest, tõepoolest üks neist, kellelt ootame sammu rahvusvahelise suusahüppemaailma tipu poole," lisas Väätäinen.

Ettevalmistuse käigus minnakse ka tuuletunnelisse. Eeldatavasti on ees veel mitu suvist võistlust.