Siim-Sander Vene liitus Meistrite liigas mängiva Iisraeli klubiga

Kahekordne Iisraeli meister Hapoel mängib 11 000 inimest mahutaval Pais Arenal ning on aastate eest osalenud ka Euroliigas, hooajal 2003/04 võitis Jeruusalemma meeskond toonase ULEB-i karikasarja (nüüd EuroCup). Venega sõlmiti leping järgmiseks hooajaks võimalusega seda veel ühe aasta võrra pikendada.

"Mul on väga hea meel Hapoeliga liituda," rääkis Vene klubi kodulehele antud intervjuus. "Mulle meeldib, mida peatreener [Aleksandar] Džikic on siin ehitanud. Meeskond on talendikas, kvaliteetne ja tasakaalus. Annan endast kõik, et panustada oma kogemuse, viskeoskuse ja sitkusega. Muidugi olen palju kuulnud klubi fännide kohta ja ei jõua uut hooaega ära oodata, et nende eest mängida," lisas eestlane.

"Usume, et Siim on meile ideaalseks täienduseks," rääkis Hapoeli peatreener Džikic. "Ta on klassikaline suur äär, ilma pallita väga liikuv ja aktiivne. Ta on võimeline panustama väikeste detailidega ja ei aja taga statistilisi näitajaid."

Eelmiseks hooajaks siirdus Vene Hispaaniast Fuenlabradast Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Limoges, kuid taasliitus jaanuari esimestel päevadel Itaalia tiimi Varesega.