Frank Aron Ragilo liitub Hollandi profimeeskonna järelkasvutiimiga

"Ma tunnen, et tiimil on minusse olnud väga suur usk alates hetkest, kui nad minuga ühendust võtsid. Meeskonnas on väga hea õhustik ja inimesed on väga toredad. Ma tahan põnevusega näha, kuidas ma ratturina ja samuti inimesena edasi arenen. Juunioride klassis tundsin, et ma suudan olla hea igal pool, huvitav on näha, kuidas jätkub progress DSM-i meeskonnas. Ma loodan palju õppida ja näha raske töö tulemusi pikaajalises perspektiivis," ütles Ragilo.

Team DSM-i peatreener Rudi Kemna lisas: "Frank Aron näitas juunioride klassis väga tugevaid esitlusi. Ta on olnud meie vaateväljas juba hooaja algusest ning tõestanud ennast seejärel üha enam. Tema sõiduviis avaldab meile muljet. Ta ei karda energiat kulutada. Sõitjana on ta väga mitmekülgne, ta suudab sprintida, ronida, laskuda. Ta on samuti väga hea meeskonnamängija, mis on meile samuti oluline. Me tahame keskenduda tema üldisele arengule enne, kui mingi spetsiifilise oskuse ette võtame."

Team DSM on Hollandi World Touri tasemel sõitev profiklubi, mida juhib Iwan Spekenbrink. Varasemalt on meeskond kandnud nimesid Team Sunweb, Team Giant-Alpecin, Giant-Shimano, Argos-Shimano jt.