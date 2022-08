Evertoniga liitub laenulepingu alusel Inglismaa koondise keskkaitsja

Everton kaotas laupäeval Premier League'i avamängus Chelseale ning lisaks said vigastada kaitsjad Ben Godfrey ja Yerry Mina.

"Niipea, kui kuulsin huvist, tahtsin tõesti kohe sellest osa saada. Olen valmis liituma," ütles Coady.

29-aastane mees ütles, et soovib "meeleheitlikult" Evertoniga liituda ja lisas: "See on minu jaoks tähtis ja uhke päev. Tean, kui suur on inimeste kirg Evertoni vastu,"

"Annan selle jalgpalliklubi heaks iga päev absoluutselt kõik. Tunnen end õnnelikuna, et mulle selline võimalus antakse," lisas Coady.

Coady on Evertoni neljas ost sel suvel pärast keskkaitsja James Tarkowski ja ründaja Dwight McNeili saabumist Burnleyst ning kaitsja Ruben Vinagre saabumist Wolvesist.

Evertoni peatreener Frank Lampard ütles: "Lisaks sellele, et ta on Premier League'i üks usaldusväärsemaid kaitsjaid ja Inglismaa koondislane, on tema juhioskustest meile palju kasu."

Coady on Wolvesi eest seitsme hooaja jooksul teinud üle 300 kohtumise.