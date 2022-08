Alcantara võib vigastuse tõttu jääda mitmeks nädalaks platsilt eemale

31-aastane Hispaania koondislane vahetati pärast 51-minutilist 2:2 viiki Fulhamiga välja.

Veel sel nädalal tehakse talle teine ​​kontroll, kuigi Liverpool ei pea vigastust tõsiseks.

Lisaks Alcantarale on vigastatud ka poolkaitsjad Curtis Jones ja Alex Oxlade-Chamberlain.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles pärast Fulhami matši, et ei taha kiirustada uue keskpoolkaitsja ostmisega. "Üleminek peab olema mõistlik praegu ja ka pikemas perspektiivis," ütles sakslane.

"Meil on kaheksa poolkaitsjat. Meil jätkub poolkaitsjaid veel piisavalt. Asi pole selles, et meil napib poolkaitsjaid, vaid mõned neist on vigastatud. See ei ole hea olukord ja see ei meeldi mulle üldse," lisas Klopp.

Liverpool mängib augustis Crystal Palace'i, Manchester Unitedi, Bournemouthi ja Newcastle'iga, enne kui külastab Evertonit 3. septembril.