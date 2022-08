VIDEO | Sarr lõi värava oma väljakupoolelt

Sarr viis oma koduklubi Watfordi 1:0 juhtima, kui saatis 12. minutil palli teele oma väljakupoolelt, mis maandus otse väravasse. Tabamus oli ka selles mõttes eriline, et Sarr tegi Watfordi eest viimati skoori 2021. aasta novembris Manchester Unitedi vastu.

Karlan Grant (West Brom) viigistas seisu 45+2. minutil. Teisel poolajal oli Sarril võimalus ka teine värav lüüa ja mäng võiduks vormistada, kuid Senegali jalgpallur eksis penaltiga.

Watford paikneb Championshipis neljandal kohal nelja punktiga ning West Brom on 14. kohal ning neil on kogutud kaks punkti.

