Tomingas: olen veel ideaalse laskmisasendi otsingutel

Eesti viimaste aastate üks edukamaid laskesuusatajaid Tuuli Tomingas valmistub laskesuusahooajaks nii kodumaal kui ka mägedes treenides. Eelmisel hooajal laskmisega kimpus olnud Tomingas tunnistab, et jäi sel aastal ideaalse asendi leidmisega hiljaks, kuid usub, et uus relvakaba ning usin töö annavad talvisel hooajal vajaliku panuse korralikuks tulemuseks.

"Kui tavaliselt teen laskmisest hooaja lõpus isegi et kuuajase pausi ja maikuust alustan taas baasasjadest ehk asendi leidmisest ja esimese lasu ideaalseks lihvimisest, siis see aasta on seoses kabavahetusega veidi sassi läinud," sõnas Tomingas. "Mai lõpuks olin püssiga juba sõber ja siis jõudis kohale ammu tellitud kaba, millega tuli kohanema hakata. Nüüd on juba täistuuridel käimas tugev treeningperiood, aga mina olen ikka veel ideaalse asendi otsingutel."

Tominga sõnul oli treeningutel laskeasend juba korras, kuid pärast laskmist uut seeriat alustades õige tunne lihtsalt kadus ning see tekitas ebakindlust. Tominga probleemile leidis aga lahenduse kogenud laskesuusataja ja treener Indrek Tobreluts, kes ehitas relva korduvalt ümber, kuni see Tomingasele sobima hakkas.

"Alla aga ei tahtnud anda Indrek, kelle närvid ma olin ilmselt pideva vingumisega üsna üles kruttinud. Mitme trenni lõpus haaras ta mu relva ja nokitses sellega ka ise. Ehitas sinna kivistuvast voolimismaterjalist osi juurde, lihvis maha konarusi, vahetas rihmasid või nihutas kabarauda. Ei olnud mul enam tema ponnistustesse usku, ikka ja jälle mulle miskit ei sobinud. Aga kae imet, üks õhtu nokitses ta kohe erilise innuga ja järgmise päeva trennis asendit võttes kõik klappis," rääkis Tomingas.

Laskesuusaneiu sõnul usub ta, et lõpuks sai kõik ideaalseks ning nüüd käib uue seadistusega relvaga usin harjutamine.

"Asendi taha pole küll möödalasud jäänud. Jäin küll laskmise ettevalmistuses veidi hilja peale oma ideaalse asendi leidmisega, aga pole hullu, seitse kuud on veel põhivõistluseni aega," selgitas Tomingas.